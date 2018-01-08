Британский фрегат сопровождает российские корабли в Северном море

ЛОНДОН, 8 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский фрегат Westminster задействован в сопровождении российских кораблей в Северном море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства обороны Соединенного Королевства.

"Фрегат Westminster сопровождает российские корабли в Северном море. Это вся информация, которой мы располагаем на данный момент", - сказал собеседник агентства.

Минобороны Соединенного Королевства ранее в декабре информировало о том, что военный корабль St Albans сопроводил российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", когда тот проходил близ территориальных вод Великобритании в Северном море. При этом глава министерства Гэвин Уильямсон заявил, что не станет колебаться при защите британских территориальных вод или мириться с любой формой агрессии.