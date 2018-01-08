Вице-премьер Турции сообщил о продлении в стране режима ЧП еще на три месяца

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен на три месяца еще как минимум один раз. Об этом, как сообщает телеканал Haberturk, сообщил в понедельник вице-премьер республики Бекир Боздаг.

"Режим ЧП в стране будет вновь продлен еще на три месяца", - сказал он по итогам заседания кабинета министров во главе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 января, он продлевался уже пять раз после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.