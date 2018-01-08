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Ливийская армия пообещала обеспечить безопасность предстоящих в стране выборов

Международная панорама
8 января, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Фельдмаршал Халифа Хафтар отметил, что военные пытаются сотрудничать с оппонентами, но считает, что те не в силах выполнять свои обещания

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ТАСС, 8 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) обеспечит безопасность предстоящих в стране выборов, заявил в интервью журналу JeuneAfrique командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар, считающийся политическим оппонентом главы поддерживаемого международным сообществом Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

"Мы делаем все необходимое, чтобы сотрудничать с Сараджем, но, к сожалению, он является заложником ополчений Триполи, у него нет свободы действий. Сараджу крайне трудно принимать решения и тем более - исполнять их. Все, что он может делать - это соглашаться с обстоятельствами и давать устные, бесперспективные согласия", - отметил Хафтар.

"Мы же, регулярные ливийские ВС, напротив, очень хорошо знаем свою задачу и в состоянии действовать, когда наступит момент", - продолжал фельдмаршал. Таким моментом, по его словам, станут выборы. "Когда они состоятся, армия в полной мере исполнит свою роль для обеспечения безопасности выборов", - подчеркнул Хафтар.

Ранее в конце декабря 2017 года председатель Национальной избирательной комиссии страны Имад ас-Сайех сообщил, что предстоящие президентские и парламентские выборы в Ливии состоятся до 30 сентября 2018 года.

"Процесс регистрации избирателей идет нормально. Около 1 млн избирателей уже зарегистрировано, их число продолжает увеличиваться, - отметил он. - Все ливийцы имеют право принять участие в выборах, если у них есть национальная регистрация".

После переворота, свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия погрузилась в хаос. Поддержку повстанцам оказало международное сообщество, начав под эгидой НАТО по инициативе Франции бомбардировки правительственных сил. В стране установилось фактическое двоевластие: там действует поддерживаемое международным сообществом правительство национального согласия во главе с Сараджем и "восточный кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей в Тобруке, которую в свою очередь поддерживает Хафтар.

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