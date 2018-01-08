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В ЕС заявили, что бюджет союза потеряет €13 млрд в год из-за Brexit

Международная панорама
8 января, 18:48 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 8, января. /ТАСС

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер отметил, что речь идет о расходах на борьбу с терроризмом, внешнюю безопасность и проведение исследовательских программ

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Еврокомиссар Гюнтер Эттингер

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер

© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Решение Великобритании о выходе из ЕС (Вrexit) пробило брешь в бюджете ЕС на следующий семилетний период с 2021 по 2027 год в €13 млрд в год. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер на тематической конференции в Брюсселе.

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"К сожалению один из чистых доноров (страна, которая направляет в бюджет ЕС больше денег, чем получает из него - прим. ТАСС) Великобритания решила нас покинуть. Из-за этого мы потеряем до €13 млрд ежегодно", - заявил он.

"Дыра в сфере расходов - это увеличение количества задач, на которые необходимо выделить европейское финансирование, включая борьбу с терроризмом, внешнюю и внутреннюю безопасность, защиту наших границ, проведение крупных исследовательских программ, чтобы поддерживать нашу конкурентоспособность в цифровой век", - заявил Эттингер.

Еврокомиссар подчеркнул, что изыскать недостающие средства Еврокомиссия предлагает за счет "обеспечения экономии и повышение эффективности расходования средств на европейские программы". "Каждый вложенный евро должен иметь добавленную стоимость", - подчеркнул он.

Эттингер призвал страны ЕС, европейский бизнес и международные организации вносить предложение о формировании будущего семилетнего бюджетного плана до мая 2018 года.

Таким образом Еврокомиссия предлагает изменить систему формирования бюджета ЕС, сократив сроки бюджетного планирования с семи до пяти лет. 

"Нам необходимо перейти к более демократическому принципу формирования бюджета ЕС, заменив семилетний период на пятилетний. Мы предлагаем, чтобы следующий семилетний перспективный бюджетный план стал переходным периодом к новой системе формирования бюджета", - заявил Эттингер.

Он мотивировал это тем, что пять лет - срок, на который избирается Еврокомиссия и Европарламент, это позволит принимать и исполнять бюджет ЕС одним и тем же политикам, что "повысит демократическую отчетность и ответственность в бюджетных вопросах".

Бюджетное планирование в ЕС осуществляется в рамках семилетних бюджетных периодов. Текущий бюджетный период занимает отрезок времени с 2014 по 2020 год, следующий начнется в 2021 году. Впоследствии Евросоюз ежегодно принимает годовые бюджеты сообщества, в которых вносятся отдельные коррективы, которые не могут превышать согласованные параметры семилетнего бюджета. Столь сложная программа планирования основана на том, что доходная часть бюджета Евросоюза формируется на основании взносов государств ЕС, которые различаются по размеру и должны быть тщательно согласованы как на европейском, так и на национальном уровнях.

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