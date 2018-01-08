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Reuters: Трамп хочет нарастить экспорт оружия за рубеж ради трудоустройства американцев

Международная панорама
8 января, 19:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

Как отмечает агентство, президент США намерен в феврале огласить подход по ослаблению правил экспорта, в котором будет задействовано "все федеральное правительство"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время начать реализовать план "покупай американское", увеличив экспорт вооружений за рубеж. Как сообщило в понедельник со ссылкой на осведомленные источники агентство Reuters, глава государства таким образом хочет, в частности, выполнить свое предвыборное обещание: сократить торговый дефицит с другими государствами и увеличить число рабочих мест для американцев.

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Как отмечает агентство, Трамп намерен в феврале огласить подход по ослаблению правил экспорта, в котором будет задействовано "все федеральное правительство". Это в том числе облегчит для зарубежных стран закупку произведенного в США оружия: от истребителей и беспилотников до военных кораблей и артиллерии, сообщили источники агентства. При этом отмечается, что на такое решение администрацию подталкивает, в частности, давление со стороны производителей вооружений, которые год от года сталкиваются со все большей конкуренцией на мировом рынке с Китаем и Россией.

Предполагается, что ослабление правил экспорта вооружений, в том числе для союзников США вне НАТО, выльется в многомиллиардные сделки и создание множества рабочих мест. Как отмечает агентство, более активная вовлеченность Госдепартамента и Пентагона в заключение этих соглашений будет играть на руку прежде всего таким корпорациям, как Lockheed Martin и Boeing. Как отметил в свою очередь источник Reuters в Госдепартаменте, новый подход "представит партнерам [США] более широкие возможности для того, чтобы делить бремя обеспечения международной безопасности", а также "сыграет на руку оборонно-промышленному комплексу" США.

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