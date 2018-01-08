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ЕС намерен сэкономить от 25 до €100 млрд, оптимизировав военные расходы

Международная панорама
8 января, 19:19 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 8, января. /ТАСС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил колоссальную неэффективность расходования союзом средств в сфере обороны

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БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) намерен сэкономить от 25 до €100 млрд путем оптимизации своих военных расходов. Об этом сообщил в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на конференции, посвященной проблеме формирования семилетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы.

"Неэффективность расходования средств в сфере обороны в ЕС сегодня колоссальна", - заявил Юнкер. "Мы рассчитываем, что, обеспечив эффективное объединение возможностей [военной] промышленности, систем закупок и разработок, мы сможем сэкономить от 25 до €100 млрд ежегодно", - отметил он.

Еврокомиссия в 2017 году уже выступила с рядом инициатив по формированию прозрачного рынка военных закупок в странах Евросоюза и по сокращению числа видов однотипной техники, стоящей на вооружении государств ЕС. В то же время страны Евросоюза пока не готовы одобрить эти планы, поскольку они могут, во-первых, подорвать суверенитет национальных правительств в сфере военных заказов, а, во-вторых, привести к усилению позиций крупных компаний военно-промышленного комплекса и вытеснению с рынка их конкурентов.

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