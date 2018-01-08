AFP: бизнесмен из Франции задержан в Лондоне по делу о деньгах Каддафи в кампании Саркози

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Французский бизнесмен Александр Джури задержан британскими властями в Лондоне в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Николя Саркози в 2007 году. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщает AFP, задержание было произведено в воскресенье в лондонском аэропорту Хитроу. Основанием для этого послужил европейский ордер на арест, выданный по требованию отдела прокуратуры Парижа по финансовым преступлениям.

Французские следователи подозревают, что Джури является одним из ключевых фигурантов дела о возможном незаконном финансировании избирательной кампании Саркози, избранного на президентский пост в 2007 году, из средств бывшего ливийского руководителя Муамара Каддафи, свергнутого в 2011 году. Производство по этому делу в Париже было открыто еще в 2013 году, однако Джури не отвечал на отправленные ему повестки в суд.

Считается, что бизнесмен был близок к французским правым. Сперва он входил в окружение президента Жака Ширака и его премьер-министра Доминика де Вильпена, позднее предприниматель сблизился с Саркози. Как подозревает следствие, в 2009 году Джури принял участие в махинациях с недвижимостью на крупную сумму, оформив продажу одной из вилл на юге Франции ливийскому высокопоставленному чиновнику Баширу Салеху, который на тот момент занимал пост председателя Ливийского фонда африканских инвестиций и являлся одновременно советником Каддафи.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Сам Саркози все подобные утверждения по сей день категорически отрицает.