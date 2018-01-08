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США с 2019 года лишат граждан Сальвадора статуса "временно защищенных лиц"

Международная панорама
8 января, 20:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

Статус был присвоен гражданам этой страны из-за тяжелых условий, которые сложились там в 2001 году из-за масштабного землетрясения

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Кирстьен Нильсен

Кирстьен Нильсен

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты с сентября 2019 года отменяют для сальвадорцев статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

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В нем отмечается, что к соответствующему выводу пришла глава МВБ Кирстьен Нильсен, а особое положение будет отменено 9 сентября 2019 года, то есть через 18 месяцев. "Решение прекратить действие статуса для Сальвадора было принято после обстоятельного изучения условий, которые были учтены при наделении им [граждан] страны в 2001 году и того, сохраняются ли эти условия на сегодняшний день", - указывается в заявлении.

Как поясняется в документе, Нильсен исходила из того, что статус был присвоен сальвадорцам из-за чудовищных условий, которые сложились в стране в результате разрушительного землетрясения в 2001 году, а сегодня граждане уже в них не находятся. На этом основании МВБ приняло решение отменить особое положение.

По разным данным, на территорию Соединенных Штатов с 2001 года прибыли порядка 200 тыс. граждан Сальвадора.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее, он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. В настоящее время этим статусом наделены граждане Сальвадора, Гаити, Гондураса, Никарагуа, Сомали, Южного Судана, Судана, Сирии, Непала и Йемена, на него также претендуют гватемальцы, пакистанцы и филиппинцы.

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