США рассчитывают контактировать с РФ в 2018 году с такой же частотой, как и в 2017 году

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. США рассчитывают продолжать в 2018 году контакты с Россией на таком же уровне и с такой же частотой, как в 2017 году. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

Он комментировал сообщения о планируемой на ближайшее время встрече заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона.

"Я бы ожидал, что мы продолжим взаимодействовать с российскими должностными лицами на том же уровне и примерно с той же частотой, как мы делали в первый год [пребывания у власти] текущей администрации [США]", - сказал американский дипломат.

Он также сообщил, что дату предполагаемой встречи Рябкова и Шэннона США пока не называют. "В настоящее время у нас нет объявлений ни о каких встречах", - отметил представитель Госдепартамента.