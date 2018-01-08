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США рассчитывают контактировать с РФ в 2018 году с такой же частотой, как и в 2017 году

Международная панорама
8 января, 20:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

В Госдепе пока не называют дату предполагаемой встречи замглавы российского МИД Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона

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ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. США рассчитывают продолжать в 2018 году контакты с Россией на таком же уровне и с такой же частотой, как в 2017 году. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

Он комментировал сообщения о планируемой на ближайшее время встрече заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона.

"Я бы ожидал, что мы продолжим взаимодействовать с российскими должностными лицами на том же уровне и примерно с той же частотой, как мы делали в первый год [пребывания у власти] текущей администрации [США]", - сказал американский дипломат.

Он также сообщил, что дату предполагаемой встречи Рябкова и Шэннона США пока не называют. "В настоящее время у нас нет объявлений ни о каких встречах", - отметил представитель Госдепартамента.

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