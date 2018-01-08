Мэй сохранила на своих постах всех ключевых министров в ходе перестановок в кабмине

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила на своих постах всех ключевых министров в ходе инициированных ею перестановок в правительстве. Об этом стало известно в понедельник из сообщений, распространенных канцелярией британского премьера в Twitter.

Должности сохранили министр финансов Филип Хаммонд, главы МИД и МВД Борис Джонсон и Эмбер Радд, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и руководитель оборонного ведомства Гэвин Уильямсон. Несмотря на прогнозы местных СМИ, на своих постах остались министры здравоохранения Джереми Хант, транспорта Крис Грэйлинг, по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид и по делам бизнеса Грег Кларк. Один из политических тяжеловесов среди консерваторов Лиам Фокс сохранил за собой должность министра внешней торговли, его коллеги Пенни Мордонт и Майкл Гоув - министра по вопросам международного развития и министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития соответственно.

Мэй приняла ранее в понедельник еще несколько кадровых решений. На должность председателя Консервативной партии был назначен Брэндон Льюис, он заменил на этом посту Патрика Маклафлина. Министром юстиции стал Дэвид Гок, сменивший Дэвида Лидингтона, который стал канцлером герцогства Ланкастерского. С назначением Карен Брэдли на должность министра по делам Северной Ирландии освободился пост министра культуры, средств массовой информации и спорта, который занял Мэтт Хэнкок. Новым министром образования назначен Дамиан Хиндс, который сменил на этом посту Джастин Грининг.

По-прежнему вакантна должность главы секретариата кабинета министров, де-факто заместителя британского премьера. Данный пост остается незанятым после отставки Дамиана Грина, который 20 декабря прошлого года сложил с себя полномочия на фоне утверждений, что в его рабочем компьютере обнаружены материалы порнографического характера.