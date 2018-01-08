Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заместитель генсека ООН прибудет с первым официальным визитом в Сирию

Международная панорама
8 января, 21:18 UTC+3 ООН ООН 8, января. /ТАСС

По итогам своего визита Марк Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности 30 января

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 8 января. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во вторник прибудет с первым официальным визитом в Сирию. Как заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, в течение трех дней Лоукок собирается провести встречи с властями, а также на месте ознакомиться с последствиями сирийского конфликта, продолжающегося с марта 2011 года.

"Руководитель гуманитарного управления ООН Марк Лоукок планирует посетить Сирию 9-12 января 2018 года, чтобы встретиться с представителями правительства Сирии, а также самому увидеть последствия сирийского конфликта для мирных жителей, оценить гуманитарное реагирование и обсудить с ключевыми игроками, как улучшить доступ [к нуждающимся] и доставку [гуманитарной помощи]", - сказал Дюжаррик. Он отметил, что это первая поездка Лоукока в Сирию за четыре месяца, которые он занимает пост заместителя генсека всемирной организации. В ходе визита Лоукок побывает в Дамаске, где проведет встречи с официальными лицами, и сделает остановку в Хомсе, где пообщается с местными жителями.

Как заявил Дюжаррик, с наступлением зимы более 13 млн жителей Сирии "нуждаются в базовой помощи и защите". "Они каждый день сталкиваются с лишениями и жестокостью. Около 69% населения живут в крайней нищете и миллионы нуждаются в защите, а также в продуктах питания, чистой воде, укрытии и другой помощи", - добавил он. По его словам, в то время как в некоторых районах Сирии "наблюдается перерыв в боевых действиях, во многих других растет интенсивность военных операций".

Ожидается, что по итогам своего визита Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности, которое запланировано на 30 января.

Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на прекращение конфликта в Сирии в 2018 году. Комментируя неудачный раунд переговоров между Дамаском и оппозицией в Женеве, он призвал стороны конфликта "поставить интересы своего народа на первое место", а страны, имеющие на них влияние, "задействовать его в положительном ключе, чтобы увидеть прекращение этой войны и страданий сирийцев".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
3
Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве
4
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
5
WP: спецпрокурор США по России может допросить Трампа в ближайшие недели
6
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
7
Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте
Темы дня
Новости партнеров
Реклама