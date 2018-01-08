Заместитель генсека ООН прибудет с первым официальным визитом в Сирию

ООН, 8 января. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок во вторник прибудет с первым официальным визитом в Сирию. Как заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, в течение трех дней Лоукок собирается провести встречи с властями, а также на месте ознакомиться с последствиями сирийского конфликта, продолжающегося с марта 2011 года.

"Руководитель гуманитарного управления ООН Марк Лоукок планирует посетить Сирию 9-12 января 2018 года, чтобы встретиться с представителями правительства Сирии, а также самому увидеть последствия сирийского конфликта для мирных жителей, оценить гуманитарное реагирование и обсудить с ключевыми игроками, как улучшить доступ [к нуждающимся] и доставку [гуманитарной помощи]", - сказал Дюжаррик. Он отметил, что это первая поездка Лоукока в Сирию за четыре месяца, которые он занимает пост заместителя генсека всемирной организации. В ходе визита Лоукок побывает в Дамаске, где проведет встречи с официальными лицами, и сделает остановку в Хомсе, где пообщается с местными жителями.

Как заявил Дюжаррик, с наступлением зимы более 13 млн жителей Сирии "нуждаются в базовой помощи и защите". "Они каждый день сталкиваются с лишениями и жестокостью. Около 69% населения живут в крайней нищете и миллионы нуждаются в защите, а также в продуктах питания, чистой воде, укрытии и другой помощи", - добавил он. По его словам, в то время как в некоторых районах Сирии "наблюдается перерыв в боевых действиях, во многих других растет интенсивность военных операций".

Ожидается, что по итогам своего визита Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности, которое запланировано на 30 января.

Дюжаррик отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на прекращение конфликта в Сирии в 2018 году. Комментируя неудачный раунд переговоров между Дамаском и оппозицией в Женеве, он призвал стороны конфликта "поставить интересы своего народа на первое место", а страны, имеющие на них влияние, "задействовать его в положительном ключе, чтобы увидеть прекращение этой войны и страданий сирийцев".