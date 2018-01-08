Эстония примет не более 305 беженцев по квотам ЕС

ТАЛЛИН, 8 января. /ТАСС/. Эстония примет до конца 2019 года в общей сложности до 305 беженцев по квотам ЕС, заявил в понедельник премьер-министр Юри Ратас.

По его словам, 305 - это максимально возможное количество принимаемых беженцев с учетом уже размещенных Эстонией 175 соискателей убежища и всех дел, которые еще находятся в производстве.

"По опыту двух последних лет возможности Эстонии позволяют принять около 40 человек в год, поскольку примерно столько принятых людей поселилось здесь за год", - цитирует выступление Ратаса в парламенте информагентство BNS.

Эстония в соответствии с квотой ЕС должна была принять до конца 2017 года 550 беженцев. В октябре вице-канцлер министерства социальных дел страны Райт Куузе заявил, что эта квота выполнена не будет.