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Вице-президент США посетит Египет, Иорданию и Израиль

Международная панорама
8 января, 21:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, января. /ТАСС

Майкл Пенс планирует выступить перед Кнессетом и посетить Стену Плача в Иерусалиме

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ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс 19 января отправится в турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Египет, Иорданию и Израиль. Об этом в понедельник сообщил Белый дом.

Как отмечается в распространенном заявлении, Пенс 20 января проведет в Египте переговоры с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, 21 января отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой II, а с 22 по 23 января Пенс будет находиться в Израиле, где встретится с президентом Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вице-президент также планирует выступить перед Кнессетом и посетить Стену Плача в Иерусалиме.

Заявленной темой турне Пенса является обсуждение с руководителями означенных стран "необходимости борьбы с терроризмом и поддержки подвергающихся гонениям религиозных меньшинств". Другие подробности визита пока не сообщаются.

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Персоны
Ривлин, Реувен Пенс, Майкл (Майк) Нетаньяху, Биньямин Сиси, Абдель Фаттах, ас- Абдалла II (король Иордании)
Страны
США Египет Израиль Иордания
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