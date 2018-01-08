Вице-президент США посетит Египет, Иорданию и Израиль

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс 19 января отправится в турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого посетит Египет, Иорданию и Израиль. Об этом в понедельник сообщил Белый дом.

Как отмечается в распространенном заявлении, Пенс 20 января проведет в Египте переговоры с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, 21 января отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой II, а с 22 по 23 января Пенс будет находиться в Израиле, где встретится с президентом Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вице-президент также планирует выступить перед Кнессетом и посетить Стену Плача в Иерусалиме.

Заявленной темой турне Пенса является обсуждение с руководителями означенных стран "необходимости борьбы с терроризмом и поддержки подвергающихся гонениям религиозных меньшинств". Другие подробности визита пока не сообщаются.