В Чернигове вандалы закрасили таблички православного храма Московского патриархата

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Неизвестные закрасили красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского храма в городе Чернигов на Украине. Об этом сообщила глава подкомитета Верховной рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова.

"Спасо-Преображенский собор. Древнейший уцелевший православный храм в Восточной Европе. Собору уже почти 1000 [лет]", - написала она в Facebook.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (УПЦ МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь.

Непризнанный Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Украинской православной церкви Московского патриархата, системный характер приобрел захват храмов УПЦ МП - за последние два года она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение КП.

Ранее в понедельник представители украинской радикальной организации "С14" заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. Они протестовали против отказа священников отпевать погибших в силовой операции в Донбассе военных, которых крестили в церквях, не подчиняющихся юрисдикции УПЦ МП. Акция националистов, несмотря на небольшие потасовки, прошла без задержаний.