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Bloomberg: в США миллиардер выделит $30 млн демократам на выборы в Конгресс

Международная панорама
8 января, 22:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, января. /ТАСС

Том Стейер уже потратил $20 млн на попытки добиться импичмента главы Белого дома Дональда Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Американский миллиардер Том Стейер, потративший уже $20 млн на попытки добиться импичмента президента США Дональда Трампа, выделит $30 млн на поддержку Демократической партии во время промежуточных выборов в Конгресс в этом году. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.

Сам бизнесмен на пресс-конференции в понедельник положил конец слухам о своем желании баллотироваться в Сенат вместо Барбары Боксер, срок полномочий которой в верхней палате Конгресса истекает в 2018 году. "Я не буду избираться в 2018 году. Таким способом мне не достичь намеченного", - приводит агентство слова Стейера. "2018 год станет плацдармом откровенной дискуссии между сторонниками двух диаметрально противоположных взглядов на будущее Америки. Я не намерен тратить целый год на митинги по всей стране, доказывая верность нашего видения Америки в качестве справедливого, инклюзивного и процветающего государства", - добавил он.

В октябре Стейер объявил о решении израсходовать $10 млн на кампанию, призванную добиться импичмента Трампа. Кампания началась с демонстрации во всех штатах страны телевизионного ролика, в котором говорилось, что нынешний президент "поставил страну на грань ядерной войны", "мешал отправлению правосудия", а также, "нарушая конституцию, получал деньги от иностранных правительств и грозил закрытием сообщающих правду СМИ".

Известно, что бизнесмен потратил более $91 млн на поддержку кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2016 года. Трамп заявил, что Стейер никогда не победит на президентских выборах, если решит в них участвовать.

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