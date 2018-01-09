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CNN: бывший соратник Трампа перед выборами 2016 года пытался приписать ему связи с мафией

Международная панорама
9 января, 0:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, января. /ТАСС

По данным телеканала, Стивен Бэннон был одним из основателей организации, которая подготовила исследование о наличии связей компаний главы Белого дома с организованной преступностью

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НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон до знакомства с республиканцем Дональдом Трампом участвовал в кампании по дискредитации республиканца накануне предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии и ряд документов.

Согласно этим сведениям, в 2012 году Бэннон вместе с публицистом Питером Швейцером основали некоммерческую организацию "Институт отчетности правительства". Ее специалисты подготовили исследование, в котором утверждалось о наличии прочных связей компаний Дональда Трампа с организованной преступностью. По данным CNN, "Институт отчетности правительства" действовал в том числе на пожертвования миллиардера Роберта Мерсера, дочь которого Ребекка числится председателем правления организации. Мерсер считался одним из основных доноров предвыборной кампании Трампа в 2016 году, однако в 2015 году предприниматель поддерживал республиканца-сенатора от штата Техас Теда Круза - соперника нынешнего президента США на этапе первичных выборов.

Бэннону приписываются высказывания, положенные в основу скандальной книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкла Вулфа, выход которой запланирован на 9 января. Британская газета The Guardian опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными".

В среду Белый дом распространил заявление Трампа, который заявил, что Бэннон "потерял рассудок". Американский лидер утверждал, что его главный стратег и в прошлом один из его ближайших союзников на деле не имел на него никакого влияния, он также играл незначительную роль в предвыборном штабе. Как в четверг информировала газета The Washington Post, юристы президента США пытаются предотвратить поступление книги в продажу.

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