СМИ: к плану РФ по урегулированию в Сирии начинают склоняться Эр-Рияд и ООН

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр 24 декабря провел встречу с делегацией лидеров сирийской оппозиции, сражающейся против президента Сирии Башара Асада, чтобы оповестить их о том, что Эр-Рияд прекратит оказывать им военную поддержку. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники среди представителей сирийской оппозиции журнал Foreign Policy.

Во время той встречи Джубейр заявил, что противостоящим Асаду повстанцам стоит вместо этого сконцентрировать свои усилия на заключении политических договоренностей с Дамаском на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в январе, утверждают два осведомленных источника. Глава саудовского МИД тогда также выразил мнение, что если оппозиционеры лучше подготовятся к консультациям в Сочи, то они создадут более оптимальные условия для заключения соглашения о политическом переходе.

Как отмечает Foreign Policy, данный шаг Саудовской Аравии подчеркивает успех российских дипломатических усилий по формированию будущего Сирии после окончания там войны. С точки зрения издания, российский план начинает конкурировать с официальным процессом под эгидой ООН, который продолжается уже пять лет в Женеве. Всемирная организация в настоящее время раздумывает по поводу участия в российском плане урегулирования, а спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура без лишней огласки хочет занять место за столом переговоров в Сочи и подталкивает Саудовскую Аравию и сирийскую оппозицию принять участие в этих консультациях.

Дипломатическое преимущество России

Издание также обратило внимание на то, что Россия получила дипломатическое преимущество не в последнюю очередь из-за пассивности Вашингтона по вопросу урегулирования в Сирии. С точки зрения Foreign Policy, администрация Трампа больше сконцентрирована на боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и борьбе против Ирана вместо того, чтобы заниматься определением политического будущего истерзанной войной страны.

По мнению отставного генерала американского Корпуса морской пехоты Джона Аллена, ранее занимавшего пост спецпредставителя США по координации взаимодействия Вашингтона с другими странами против ИГ, даже если США и хотели бы играть более значимую роль в Сирии после окончания там войны, их отчужденность сейчас делает это все менее вероятным. "Во многих отношениях политическая траектория была определена россиянами. К сожалению, у Соединенных Штатов сейчас мало возможностей, чтобы лидировать или принимать участие в этом процессе", - считает Аллен.

Примечательно, что несмотря на регулярно озвучиваемые заявления американских официальных лиц о том, что женевский процесс является единственной легитимной площадкой для урегулирования в Сирии, в Вашингтоне наблюдаются признаки расхождения мнений. Это в свою очередь может дать возможность России принимать более значимую роль в решении политического будущего ближневосточной страны, пишет издание. Наиболее открытым к взаимодействию с Россией в этом отношении можно считать спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретта Макгурка. Не выражая протеста против консультаций в Сочи в январе, Макгурк тем не менее заявил, что США "не поддержат и не будут считать легитимным процесс, параллельный женевскому".

Вместе с тем, как отмечает издание, параллельный дипломатический процесс - это именно то, что наблюдается сейчас, так как Вашингтон в деле политического урегулирования в Сирии уходит на второй план.

Конгресс нацдиалога в Сочи

Страны - гаранты режима прекращения огня в Сирии - Россия, Иран и Турция - договорились 22 декабря по итогам международной встречи в Астане о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи с 29 по 30 января 2018 года. Предполагается, что на форуме пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведении на ее основе выборов под эгидой ООН. До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи с 19 по 20 января. Как сообщил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, список участников конгресса включает около 1,7 тыс. имен.