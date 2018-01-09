Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже

ВАШИНГТОН, 9 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Пентагон не располагает детальными данными об обстоятельствах недавней атаки боевиков на российские военные объекты в Сирии. Тем не менее, опираясь на собственный опыт, военное ведомство США считает, что орудующие на Ближнем Востоке экстремисты используют при совершении подобных вылазок беспилотные летательные аппараты (БПЛА), доступные в открытой продаже. Об этом заявил в понедельник ТАСС сотрудник пресс-службы министерства обороны США, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, комментируя попытку нападения боевиков на базу ВКС России Хмеймим и объект ВМФ в Тартусе.

"У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы [в Сирии]", - признал официальный представитель военного ведомства США. Таким образом он отреагировал на просьбу уточнить, считает ли Пентагон, как и Министерство обороны России, что террористы в Сирии получили от каких-то государств определенные высокие технологии, позволяющие применять БПЛА для организации своих вылазок.

Беспилотники в руках террористов

"Но могу вам сказать, что воюющие с ИГ (запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" - прим. ТАСС) коалиционные силы и наши партнеры сталкивались с коммерчески доступными беспилотными воздушными системами, которые применялись [боевиками] ИГ. Эти системы широко доступны, их легко контролировать, и они, безусловно, не требуют существенной технической экспертизы. Эти системы применялись [боевиками] для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ", - заявил Рэнкин-Гэллоуэй.

По его словам, эти БПЛА, "разумеется, смертоносны". Однако их применение "до настоящего времени не имело значимого воздействия на операции коалиции", сказал представитель Пентагона. "Мы принимаем надлежащие меры по защите личного состава, чтобы гарантировать, что коалиционные силы и наши партнеры могут безопасно выполнять свои миссии", - добавил Рэнкин-Гэллоуэй.

Отчет российского Минобороны

Как ранее сообщило Минобороны России, в ночь на субботу была отражена атака 13 ударных беспилотников на базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь летательных аппаратов были сбиты, управление шестью удалось перехватить, причем три из них были посажены на подконтрольной российским Вооруженным силам территории. В результате расшифровки данных с перехваченных беспилотников было определено точное место их запуска.

Как уточнило военное ведомство России, боевиками впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS. "Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - подчеркнуло российское военное ведомство. Как оно пояснило, все БПЛА были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты, а в прикрепленных к аппаратам кустарных бомбах применялись взрыватели иностранного производства.

Факт применения экстремистами "ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", предупредило Минобороны России.