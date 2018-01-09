Политические партии венгров Румынии потребовали автономии для Трансильвании

БУХАРЕСТ, 9 января. /ТАСС/. "Демократический союз венгров Румынии" (ДСВР), Гражданская венгерская партия и Народная венгерская партия Трансильвании потребовали в совместном заявлении, принятом их лидерами в понедельник в Клуже-Напоке, территориальной автономии для края секуев, а также особого статуса для региона Парциум (территории к северу и западу от Трансильвании). Об этом сообщило агентство Agerpress.

Секуи, или секлеры - этнически близкое к венграм национальное меньшинство в Трансильвании. Секуи, проживающие в уездах Ковасне, Харгите и Муреше, требуют автономии, однако румынские власти квалифицируют эти требования как сепаратистские тенденции. До 1918 года Трансильвания была составной часть Австро-Венгерской империи, сейчас там проживают примерно 1,3 миллиона венгров, или 6,5% населения Румынии.

Венгерские партийные лидеры потребовали "региональной автономии для венгров из секуйского края, административной автономии для населенных пунктов, где преобладает венгерское население, и культурной автономии для всех венгров Румынии".

"Считаем, что территориальная автономия секуйского края должна конкретизироваться в форме автономного региона в его исторических границах, - указывается в заявлении. - Его руководящий орган должен иметь региональные законодательные и исполнительные полномочия в области образования, культуры, информации, экономики, а также в области функционирования административного аппарата. Венгерский язык должен быть равным по статусу румынскому языку".

Лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгня заявил в понедельник журналистам, что требование территориальной автономии для секуйского края является "неконституционным и неприемлемым". "Этот вопрос не подлежит обсуждению", - сказал он. Вместе с тем румынский партийный лидер отметил, что СДП "до сих пор хорошо сотрудничала" с ДСВР.