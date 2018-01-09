Reuters: один человек погиб в ходе протестов в Тунисе

ТАСС, 9 января. Один человек погиб в понедельник в ходе столкновений полиции с участниками демонстрации против безработицы, роста цен и налогов в городе Тебурба на севере Туниса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудника местных служб безопасности.

По его данным, демонстранты требовали решения проблемы занятости населения и снижения цен в стране. Обстановка накалилась, когда группа молодых людей начала призывать демонстрантов к поджогу здания правительства. В результате столкновений со стражами порядка погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро были госпитализированы.

Ранее Reuters сообщал, что аналогичные акции протеста прошли в городах Касерин, Сиди-Бузид и Тхала. Для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Финансовый кризис в Тунисе разразился после событий 2011 года. Стабилизировать обстановку в стране не позволяет сложная внутриполитическая ситуация, сопровождаемая конфликтами в правящих кругах, коррупцией и ухудшением ситуации в социальной сфере, проблемами в области экономики, вызванными ростом уровня инфляции и безработицы. Произошедшая в 2015 году серия резонансных террористических актов ударила по одной из ключевых отраслей тунисской экономики - туризму, спровоцировала резкий уход с тунисского рынка крупных иностранных инвесторов и еще больше усугубила положение дел в республике.