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Reuters: один человек погиб в ходе протестов в Тунисе

Международная панорама
9 января, 2:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Также пять человек оказались в больницах

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ТАСС, 9 января. Один человек погиб в понедельник в ходе столкновений полиции с участниками демонстрации против безработицы, роста цен и налогов в городе Тебурба на севере Туниса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудника местных служб безопасности.

По его данным, демонстранты требовали решения проблемы занятости населения и снижения цен в стране. Обстановка накалилась, когда группа молодых людей начала призывать демонстрантов к поджогу здания правительства. В результате столкновений со стражами порядка погиб по меньшей мере один человек, еще пятеро были госпитализированы.

Ранее Reuters сообщал, что аналогичные акции протеста прошли в городах Касерин, Сиди-Бузид и Тхала. Для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Финансовый кризис в Тунисе разразился после событий 2011 года. Стабилизировать обстановку в стране не позволяет сложная внутриполитическая ситуация, сопровождаемая конфликтами в правящих кругах, коррупцией и ухудшением ситуации в социальной сфере, проблемами в области экономики, вызванными ростом уровня инфляции и безработицы. Произошедшая в 2015 году серия резонансных террористических актов ударила по одной из ключевых отраслей тунисской экономики - туризму, спровоцировала резкий уход с тунисского рынка крупных иностранных инвесторов и еще больше усугубила положение дел в республике.

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