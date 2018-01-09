AFP: страны Сахеля создают фонд для средств, которые пойдут на борьбу с терроризмом

ТАСС, 9 января. Страны Группы пяти (G5) зоны африканского Сахеля, в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, объявили в понедельник в Бамако о создании фонда, где будут аккумулированы средства для финансирования вооруженных сил, борющихся с группировками террористов в регионе. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Решение было принято в ходе встречи министров иностранных дел и обороны государств Группы пяти, прошедшей в столице Мали.

"Важное решение, принятое во время этого совместного министерского заседания, - создание фонда, который будет управлять значительными средствами, призванными помочь силам G5 в борьбе с терроризмом в зоне Сахеля", - заявил глава МИД Мали Тьеман Кулибали. По его словам, фонд будет состоять из двух органов - комитета помощи и комитета по контролю "для эффективного управления средствами, которые предоставят партнеры".

Как было заявлено в ходе встречи, на сегодня для нужд контингента Группы пяти уже собрано €289 млн из €423 млн, которые составляют предварительный бюджет сил.

Основной задачей вооруженных сил Группы пяти зоны Сахеля, насчитывающих пяти тысяч военных, является борьба с терроризмом и транснациональной преступностью в регионе.

9 сентября 2017 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта открыл в городе Севаре командный пункт контингента G5. Командующим контингентом стал малийский генерал Дидье Дакуа. Первый батальон региональных сил был развернут в октябре, и провел военные операции в приграничных зонах, прилегающих к Мали, Нигеру и Буркина-Фасо.