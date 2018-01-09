Япония потребовала от США принять меры для предотвращения инцидентов с вертолетами

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Министерство обороны Японии потребовало от США принять меры для предотвращения инцидентов с американскими военными вертолетами после аварийной посадки такой машины в южной японской префектуре Окинава. Соответствующее заявление во вторник сделал глава ведомства Ицунори Онодэра в телефонном разговоре с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом.

"Между Японией и США есть общее понимание того, что за основу должно быть взято обеспечение безопасности полетов. Мы просим проводить тщательные проверки и техническое обслуживание воздушных судов с целью предотвращения подобных инцидентов. Они вызывают большую обеспокоенность у местных жителей", - приводит слова Ицунори Онодэры телеканал NHK.

Онодэра во вторник планирует посетить Гавайи и провести встречу с главой Тихоокеанского командования ВС США адмиралом Гарри Харрисом. Как ожидается, тема участившихся в последнее время инцидентов с американской военной техникой в Японии станет одной из главных на консультациях.

В понедельник ударный вертолет ВМС США Bell AH-1 Cobra совершил аварийную посадку в небольшом поселке Йомитан в префектуре Окинава. В результате инцидента никто не пострадал, но это стало уже вторым аналогичным случаем за прошедшую неделю.

На Окинаве периодически происходят инциденты, связанные с американской военной техникой. Так, в декабре 2017 года с вертолета морской пехоты США CH-53 на спортивную площадку местной школы упал иллюминатор в крепежной раме весом около 8 кг. В октябре 2017 года вертолет такой же модели совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась в 300 метрах от жилых домов и затем практически полностью сгорела.