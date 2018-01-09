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СМИ: подозреваемые в коррупции саудовские принцы переведены из Ritz-Carlton в тюрьму

Международная панорама
9 января, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Отмечается, что в тюрьме Аль-Хаир, в частности, отбывают наказание осужденные за терроризм и экстремизм

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© REUTERS/Faisal Al Nasser

ТАСС, 9 января. Власти Саудовской Аравии перевели несколько десятков задержанных по подозрению в коррупции принцев, чиновников и экс-министров из отеля Ritz-Carlton в тюрьму для особо опасных заключенных Аль-Хаир на юге Эр-Рияда. С таким утверждением выступила в понедельник издаваемая в Лондоне панарабская газета Al-Araby Al-Jadeed.

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По данным источников издания, в тюрьму переведены порядка 60 человек, среди которых саудовский принц-миллиардер аль-Валид бен Таляль (племянник действующего короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда), принц Турки бен Абдалла (сын бывшего короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда (2005-2015)) и ряд других высокопоставленных лиц, отказавшихся идти на досудебное урегулирование с государством. Как отмечали в саудовской прокуратуре, те, кто не согласился на сделку, предстанут перед судом.

Официального подтверждения или опровержения из Эр-Рияда пока не поступало.

Тюрьма Аль-Хаир, построенная в 1983 году, расположена в 29 км к югу от Эр-Рияда. Там, в частности, отбывают наказание осужденные за терроризм и экстремизм. Она считается одним из самых охраняемых исправительных учреждений для особо опасных преступников в королевстве.

Как сообщалось ранее, на сделку согласились, в частности, сыновья бывшего короля Абдаллы - принцы Фейсал и Машааль; бывший министр финансов Саудовской Аравии и один из членов правления национальной нефтяной компании Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф, экс-министр национальной гвардии принц Мутаиб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд. Официально список подозреваемых не опубликован до сих пор.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы 100 млрд долларов.

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