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Эрдоган назвал дело против турецкого банкира "попыткой политического переворота"

Международная панорама
9 января, 13:17 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 9, января. /ТАСС

Президент Турции также заявил, что США проводят операцию по оказанию давления на страну

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АНКАРА, 9 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал во вторник судебный процесс против турецкого банкира Хакана Атиллы в США попыткой оказания давления на республику. Об этом он сообщил во время выступления в Анкаре на заседании Партии справедливости и развития, его слова приводит агентство Anadolu.

"Судебное дело в США является совместной операцией ФЕТО, ФБР и ЦРУ по оказанию давления на Турцию. Однако у них не удастся нас удержать от проводимой политики, у них не получится, - подчеркнул он. - Громкое дело в США является попыткой политического переворота".

3 января жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Ранее ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, который проходил по этому же делу, раскрыл следствию схему доставки в Иран денежных средств путем незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай и признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг 4 января отметил, что дело против Атиллы нанесло серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном. По его словам, оно также никак "не отразится на турецкой экономике".

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