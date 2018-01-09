Сбежавшая из-под суда экс-премьер Таиланда проживает в Великобритании с сентября

БАНГКОК, 9 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Таиланда (2011-2014) Йинглак Чинават, заочно осужденная на родине за халатность на пять лет лишения свободы, с сентября проживает на территории Великобритании. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай.

По его словам, эту информацию официально предоставили таиландской стороне коллеги из британского МИД. "Между тем, нет никаких данных относительно предоставления Йинглак Чинават политического убежища Лондоном или подачи ею соответствующего заявления", - сказал Праматвинай, подчеркнув, что этот вопрос "не повлияет на отношения двух стран".

Ранее МИД Таиланда аннулировало четыре таиландских паспорта, которыми располагала экс-премьер, чтобы "запустить процесс ее выдачи властям".

Верховный суд Таиланда 27 сентября заочно признал виновной экс-премьера Йинглак Чинават в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Решение по "рисовому делу" Чинават должно было быть вынесено еще 25 августа, однако за день до этого политик тайно покинула страну, выехав на автомобиле в Камбоджу, а затем направилась в ОАЭ, где проживает ее старший брат Таксин Чинават (премьер-министр Таиланда с 2001 по 2006 год).

Позднее в полиции Таиланда подтвердили, что экс-премьер покинула Дубай и отправилась предположительно в Лондон. После своего бегства из страны Чинават или ее представители не делали каких-либо публичных заявлений, однако ранее она неоднократно говорила о том, что не считает себя виновной.