Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Каталонии обжаловал в КС меры Мадрида по урегулированию регионального кризиса

Международная панорама
9 января, 14:09 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 9, января. /ТАСС

Этим меры названы неконституционными

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 9 января. /ТАСС/. Парламент Каталонии обжаловал в Конституционном суде (КС) Испании применение 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление автономии.

Об этом сообщила во вторник региональная палата в Twitter.

По ее информации, "парламент представил в КС обжалование со ссылкой на неконституционность против мер, принятых правительством государства на основании 155-й статьи испанской конституции". Данное решение было одобрено в конце декабря постоянной депутацией регионального парламента благодаря голосам коалиций "Вместе за Каталонию" и "Каталония, да, это возможно". Против выступили центристская партия "Граждане", социалисты и Народная партия, поскольку, по мнению этих политических сил, 155-я статья была необходима после объявления о независимости автономии.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, однако 8 ноября КС страны признал этот документ недействительным. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу автономии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил состоявшиеся 21 декабря выборы в автономном сообществе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: попытка заменить на Украине российские товары европейскими провалилась
2
Президент Польши произвел перестановки в кабмине
3
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
4
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
5
Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье
6
Биография российского физика Евгения Аврорина
7
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама