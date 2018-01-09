Парламент Каталонии обжаловал в КС меры Мадрида по урегулированию регионального кризиса

МАДРИД, 9 января. /ТАСС/. Парламент Каталонии обжаловал в Конституционном суде (КС) Испании применение 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление автономии.

Об этом сообщила во вторник региональная палата в Twitter.

По ее информации, "парламент представил в КС обжалование со ссылкой на неконституционность против мер, принятых правительством государства на основании 155-й статьи испанской конституции". Данное решение было одобрено в конце декабря постоянной депутацией регионального парламента благодаря голосам коалиций "Вместе за Каталонию" и "Каталония, да, это возможно". Против выступили центристская партия "Граждане", социалисты и Народная партия, поскольку, по мнению этих политических сил, 155-я статья была необходима после объявления о независимости автономии.

El #Parlament presenta al TC el recurs d'inconstitucionalitat contra les mesures aplicades pel Govern de l'Estat a l'empara de l'article 155 de la Constitució espanyola



Podeu consultar el recurs presentat avui al TC https://t.co/Ow9vFvjvbb — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 9 января 2018 г.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, однако 8 ноября КС страны признал этот документ недействительным. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу автономии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил состоявшиеся 21 декабря выборы в автономном сообществе.