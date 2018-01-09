Президент Польши произвел перестановки в кабмине

ВАРШАВА, 9 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда по просьбе премьер-министра республики Матеуша Моравецкого привел к присяге девять новых министров. Церемония состоялась во вторник в президентском дворце.

В декабре 2017 года правящая в Польше партия "Закон и справедливость" решила заменить премьер-министра страны Беату Шидло. На ее место был назначен вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий. Новый глава правительства принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе.

Министр иностранных дел

Новым министром иностранных дел страны стал 61-летний политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. Ранее должность главы внешнеполитического ведомства занимал Витольд Ващиковский.

Ващиковский занимал пост главы МИД с конца 2015 года, когда правящая в республике партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" одержала победу на очередных парламентских выборах и получила право сформировать правительство.

Чапутович в 1986 году окончил Главную школу статистики и планирования в Варшаве. В 1997 после написания труда "Система европейской безопасности после завершения холодной войны" он стал доктором гуманитарных наук. В 2016 году удостоен звания профессора социальных наук.

В 1970-е годы Чапутович сотрудничал с демократической оппозицией, был членом профсоюза "Солидарность". В период военного положения был интернирован на 11 месяцев.

В 1990-е годы Чапутович начал работать в МИД. Читал лекции в ведущих польских вузах, работал редактором в журналах; 22 апреля 2008 года он был назначен директором Национальной школы государственного управления и занимал эту должность до 15 октября 2012 года. В 2014 году он стал членом программного совета партии "Закон и справедливость". 15 сентября 2017 года премьер-министр Беата Шидло назначила его заместителем госсекретаря в МИД.

Министр финансов

Также президент назначил нового министра финансов страны. Эту должность заняла Тереза Червиньская. Ранее министром финансов Польши был Матеуш Моравецкий, в декабре прошлого года назначенный главой правительства.

Министром инвестиций и развития стал Ежи Квечиньский.

Появилось новое ведомство по вопросам предпринимательства и технологии. Его возглавила Ядвига Эмилевич.

Министр обороны

Новым министром национальной обороны республики стал ранее работавший на посту главы МВД Мариуш Блащак. До этого должность главы военного ведомства занимал Антоний Мачеревич.

На посту главы МВД Блащака заменит Иоахим Брудзиньский.

Мачеревич руководил военным ведомством с конца 2015 года, когда правящая в республике партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" одержала победу на очередных парламентских выборах и получила право сформировать кабинет.

Пост министра здравоохранения занял Лукаш Шумовский, окружающей среды - Хенрик Ковальчик, инфраструктуры - Анджей Адамчик.