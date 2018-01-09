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МИД Франции подтвердил нападение на трех граждан страны в Израиле

Международная панорама
9 января, 15:40 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, января. /ТАСС

Ранее израильские СМИ сообщили, что среди пострадавших оказался племянник премьер-министра Франции

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ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Трое граждан Франции подверглись нападению в Израиле. Об этом сообщил во вторник официальный представитель французского МИД. Его спросили, какие меры по помощи и защите французов предпримет консульство Франции в Израиле на фоне появившихся в израильских СМИ сведений о том, что на прошлой неделе племянник премьер-министра Франции Эдуара Филиппа получил ножевое ранение в курортном городе Эйлате (юг Израиля).

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"Мы можем вам подтвердить, что трое французов стали жертвами нападения в Израиле. Они получили на месте необходимую консульскую помощь и уже вернулись во Францию", - сказал представитель МИД. При этом он не упомянул о родственнике французского премьера.

Ранее ряд израильских СМИ, в частности газета Yedioth Ahronoth, сообщили, что 25-летний родственник французского премьера подвергся нападению во время прогулки по Эйлату с друзьями 3 января. Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них были выписаны утром 4 января, а 5 января все трое вернулись во Францию.

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Персоны
Филипп, Эдуар
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