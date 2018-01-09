Сирия намерена улучшить сотрудничество с ООН в сфере гуманитарных операций

ТАСС, 9 января. Пути укрепления партнерства между правительством Сирии и ООН обсудили во вторник в Дамаске вице-премьер республики, министр иностранных дел Валид Муаллем и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Как сообщило агентство SANA, глава сирийского МИД заявил на встрече "о готовности улучшить взаимодействие с Бюро ООН по координации гуманитарной помощи в Сирии с тем, чтобы удовлетворить потребности граждан в этот трудный период, переживаемый страной".

В свою очередь, Лоукок подчеркнул "важность ликвидации всех преград на пути гуманитарной деятельности в Сирии в интересах облегчения страданий населения".

Он поблагодарил сирийские власти за предоставленную возможность посетить страну и на месте ознакомиться с последствиями вооруженного конфликта. Лоукок отметил, что стремится "к установлению конструктивного диалога с сирийским правительством". Он пообещал, что гуманитарная деятельность в Сирии "будет строиться на принципах нейтральности, объективности и профессионализма".

Лоукок прибыл в Дамаск с трехдневным визитом; это его первая поездка в Сирию в нынешней должности. Его предшественник Стивен О'Брайен посещал страну более двух лет назад. Ожидается, что по итогам своей поездки Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 30 января.