Трамп заявил, что без стены на границе с Мексикой о безопасности речи быть не может

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что американцы нуждаются в возведении физического барьера на границе с Мексикой, поскольку это отвечает интересам их безопасности. Такую точку зрения американский лидер обозначил во вторник во время встречи с конгрессменами в Белом доме. Стенограмму его высказываний распространил президентский пул журналистов.

"Она нужна вам. Я бы хотел не возводить стену, но вам нужна стена", - заверил глава государства. "Если у вас нет стены, вы не можете быть в безопасности", - заявил Трамп.

На прошлой неделе The Washington Post сообщила, что администрация Трампа запросила у Конгресса выделение $18 млрд на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году. Эти средства должны пойти на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км будет защищено искусственными барьерами.

Трамп в Кэмп-Дэвиде при этом подтвердил, что он увязывает финансирование постройки стены с возобновлением и закреплением на законодательном уровне отмененной им же программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).