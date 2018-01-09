Премьер-министр Туниса призвал граждан пойти на жертвы ради светлого будущего

ТУНИС, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед призвал жителей республики пойти на некоторые жертвы, чтобы позволить стране преодолеть кризис. Об этом он заявил во вторник в эфире радиостанции Shems FM.

"Граждане Туниса должны понимать, что им необходимо пойти на некоторые жертвы, чтобы пройти сложный период, все страны уже понесли эти жертвы", - отметил глава правительства. "Люди также должны понимать, что ситуация в Тунисе - чрезвычайная, страна испытывает трудности, но мы считаем, что 2018 станет последним сложным для тунисцев годом", - подчеркнул Шахед.

"Сегодня необходимо, чтобы все прекратили акты насилия и перешли к диалогу, который является единственным вариантом выхода из ситуации, - призвал премьер. - Насилие недопустимо, мы вынуждены применить силу закона. Мы уважаем и защищаем всех, кто участвует в мирных акциях протеста".

В понедельник по всей территории Туниса прокатилась волна народных волнений. Более чем в десяти городах в различных провинциях население вышло на массовые акции протеста против бездействия и нежелания властей заниматься решением социальных проблем. Демонстранты требовали решения проблемы занятости, реализации программ развития наиболее депрессивных регионов страны, а также снижения уровня цен и налогов.

По данным тунисских СМИ, в ходе разгона демонстраций в городах Сиди-Бузид, Касерин, Тебурба и Тхала силы правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате столкновений протестующих с полицией в различных регионах страны были задержаны несколько десятков человек. "По меньшей мере 44 человека задержаны за ношение холодного оружия, грабежи и мародерство, - указал официальный представитель МВД полковник Халифа Шибани. - В понедельник протестующие сожгли два полицейских участка, грабили магазины и банки".

По меньшей мере один человек погиб в понедельник в результате стычки демонстрантов с силами правопорядка в городе Тебурба (около 40 км к западу от столицы). Финансовый кризис в Тунисе разразился после событий 2011 года. Стабилизировать обстановку в стране не позволяет сложная внутриполитическая ситуация, сопровождаемая конфликтами в правящих кругах, коррупцией и ухудшением ситуации в социальной сфере, проблемами в области экономики, вызванными ростом уровня инфляции и безработицы. Произошедшая в 2015 году серия резонансных террористических актов ударила по одной из ключевых отраслей тунисской экономики - туризму, спровоцировала резкий уход с тунисского рынка крупных иностранных инвесторов и еще больше усугубила положение дел в республике.