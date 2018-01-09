ООН сообщила о резком увеличении числа авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте

ООН, 9 января. /ТАСС/. Ситуация в пригороде Дамаска Восточной Гуте обострилась в первые дни нового года, поступают сообщения об интенсивных авиаударах и минометных обстрелах в этом районе. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Несмотря на то, что интенсивность боевых действий и столкновений в Восточной Гуте постепенно нарастала с ноября, с 31 декабря наблюдается новая эскалация авиаударов и обстрелов с земли. Поступающие с места событий сообщения указывают на рост интенсивности авиаударов в нескольких деревнях в осажденном анклаве, включая Харасту, Арбин, Мадиру, Мисрабу, Хамурию и Дума. Также сообщается об обстрелах с земли по всей Восточной Гуте", - сказал он.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении боевых действий в этом районе 22 июля, однако вооруженные группировки с тех пор неоднократно обстреливали Дамаск и его пригороды с территории анклава.

Во вторник с первым визитом в Сирию прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. Ранее во всемирной организации сообщили, что он пробудет в стране три дня, в течение которых проведет встречи с властями, а также ознакомится с последствиями конфликта, продолжающегося с марта 2011 года.

Ожидается, что по итогам своего визита Лоукок выступит с докладом на заседании Совета Безопасности, которое запланировано на 30 января.