Помилованный Трампом экс-шериф из Аризоны намерен добиваться избрания в Сенат США

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Экс-шериф округа Марикопа (штат Аризона) Джо Арпайо, признанный виновным в неуважении к суду и помилованный президентом Дональдом Трампом, будет добиваться избрания в Сенат Конгресса США. Об этом 85-летний Арпайо сообщил во вторник в Twitter.

"Я буду бороться за право представлять в Сенате великий штата Аризона по одной непоколебимой причине: для того, чтобы поддержать программу и политику президента Дональда Трампа в его стремлении сделать Америку вновь великой", - написал он.

В 2013 году федеральный суд признал незаконной проводившуюся Арпайо практику задержания выходцев из стран Центральной и Латинской Америки по подозрению в нелегальной иммиграции. Шериф проигнорировал это решение и продолжил проводить облавы. В июле 2017 года Арпайо признали виновным в неуважении к суду, однако в конце августа Трамп подписал указ о его помиловании.