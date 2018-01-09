Сирийская оппозиция сообщила ООН о готовности к новому раунду переговоров с Дамаском

ООН, 9 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в понедельник с делегацией сирийской оппозиции, которая заявила о своей готовности к новому раунду переговоров с Дамаском "без предварительных условий". Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь вчера [в понедельник] встретился с делегацией сирийской национальной [оппозиционной] коалиции. Генеральный секретарь был воодушевлен их готовностью участвовать в следующем раунде женевских переговоров без предварительных условий", - сказал собеседник агентства.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился 14 декабря. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура оценил его как "упущенную золотую возможность". Новый раунд дискуссий запланирован на последние недели января.