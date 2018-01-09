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Сирийская оппозиция сообщила ООН о готовности к новому раунду переговоров с Дамаском

Международная панорама
9 января, 23:54 UTC+3 ООН ООН 9, января. /ТАСС

Отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерриш "воодушевлен" готовностью оппозиции участвовать в следующем раунде женевских переговоров "без предварительных условий"

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ООН, 9 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в понедельник с делегацией сирийской оппозиции, которая заявила о своей готовности к новому раунду переговоров с Дамаском "без предварительных условий". Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь вчера [в понедельник] встретился с делегацией сирийской национальной [оппозиционной] коалиции. Генеральный секретарь был воодушевлен их готовностью участвовать в следующем раунде женевских переговоров без предварительных условий", - сказал собеседник агентства.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился 14 декабря. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура оценил его как "упущенную золотую возможность". Новый раунд дискуссий запланирован на последние недели января.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
Персоны
Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан
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