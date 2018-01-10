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В Белом доме заявили о намерении в ближайшие дни огласить решение об участии в СВПД

Международная панорама
10 января, 0:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, января. /ТАСС

Администрация президента США пока обдумывает этот вопрос

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ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла окончательное решение по поводу того, продолжать ли выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану. Как заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов, решение будет принято и оглашено в ближайшие дни.

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"Мы не приняли окончательное решение по этому поводу, но мы примем его в ближайшие дни и сделаем так, чтобы вы одними из первых об этом узнали", - ответила она на соответствующий вопрос репортера.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. План предусматривает отказ Исламской Республики от производства оружейного плутония, снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

Когда Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции МАГАТЭ (на тот момент), президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических запусков, остались в силе. Но Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить выполнение Ираном данного соглашения.

Ожидается, что Конгресс США в январе сделает ответный шаг, высказав свою позицию по ядерной сделке. Сам же Трамп 16 января должен принять решение насчет санкционного давления на Иран. Его предшественник год назад оставил в силе санкции, введенные в связи с ракетной программой, нарушениями прав человека и поддержкой террористов, в чем Вашингтон регулярно обвиняет Тегеран.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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