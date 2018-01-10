Земан: чехи и словаки обязаны возможностью жить в демократическом государстве Горбачеву

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву принадлежит решающая заслуга в падении в 1989 году тоталитарного режима в Чехословакии. Такое мнение выразил 9 января президент Чехии Милош Земан.

"Это был Горбачев, кто привел к распаду советской империи и к тому, что Чехословакия вырвалась из советских когтей. Думаю, что мы должны были бы выразить ему свое уважение", - сказал президент на торжественном приеме в Пражском граде - первом из запланированных в этом году многочисленных мероприятий по случаю празднования 100-летия образования Чехословакии, которые пройдут в Чехии и Словакии.

Горбачев, по словам Земана, в жизни чехов и словаков сыграл более значимую роль, чем диссидентское движение "Хартия-77". Он несравнимо более решительно действовал в интересах демократии, соблюдения гражданских прав и свобод, чем лидер "Пражской весны" 1968 года Александр Дубчек, считает президент Чехии.

В приеме в Пражском граде приняли, в частности, участие премьер-министры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо.