Reuters: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в столице Туниса

ТАСС, 10 января. Стражи правопорядка применили во вторник слезоточивый газ против участников антиправительственных демонстраций в столице Туниса. Об это сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, полицейские использовали слезоточивый газ после того, как толпа ворвалась в супермаркет французской сети Carrefour. Столкновения между полицией и демонстрантами также прошли в городе Тебурба (около 40 километров к западу от столицы), где в понедельник в результате стычек между силами правопорядка и протестующими погиб один человек, отмечает агентство.

Демонстранты требуют решения проблемы занятости, реализации программ развития наиболее депрессивных регионов страны, а также снижения уровня цен и налогов. В результате столкновений протестующих с полицией в различных регионах страны за последние дни были задержаны не менее 44 человек.