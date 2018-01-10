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Директор ФБР: шифрование данных на смартфонах создает большую проблему для ведомства

Международная панорама
10 января, 1:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

Спецслужба не смогла получить доступ к информации на 7,8 тыс. мобильных устройствах, хотя имела на это разрешение суда, сказал Кристофер Рей

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ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Шифрование данных на мобильных устройствах создает большую проблему для Федерального бюро расследований США. Об этом заявил во вторник директор ведомства Кристофер Рей.

"В 2017 финансовом году (завершился 30 сентября - прим. ТАСС) мы не смогли получить доступ к информации, содержавшейся на 7 775 мобильных устройствах, хотя у нас было на то разрешение суда, - отметил он, выступая на конференции по кибербезопасности в Нью-Йорке. - Каждое из этих почти 7,8 тыс. устройств связано с конкретным лицом, обвиняемым, жертвой и угрозой".

По словам главы ФБР, все усложняющиеся системы защиты личной информации "создают большую проблему для правоохранительных органов". "Это проблема обеспечения общественной безопасности, - подчеркнул Рей. - Почти 7,8 тыс. мобильных устройств - это свыше половины от их общего числа, из которых ФБР пыталось получить данные за указанный период".

Из-за программ шифрования "снижаются возможности по выявлению и предотвращению различных угроз - от терроризма и эксплуатации детского труда до бандитизма и наркоторговли", добавил Рей.

"ФБР не против кодирования информации, но подобные программы должны быть разработаны таким образом, чтобы они не подрывали наши возможности по обеспечению безопасности страны", - заметил директор.

Ряд американских технологических фирм придает большое значение кодированию информации пользователей их устройств, что приводит к конфликтам с правоохранительными органами. К примеру, корпорация Apple в 2016 году оказалась в центре скандала, так как не стала выполнять некоторые требования федеральных властей в связи с расследованием теракта в Калифорнии. Суд обязал тогда Apple помочь ФБР во взломе смартфона iPhone, принадлежавшего одному из исполнителей насильственной акции, унесшей жизни 14 человек. Корпорация отказалась передавать сотрудникам Бюро программное обеспечение, позволяющее обходить систему защиты информации, ФБР пришлось прибегать к услугам хакера.

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