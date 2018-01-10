Госдеп: посол США в РФ проводит плановые консультации в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский посол в России Джон Хантсман проводит на этой неделе плановые консультации с руководством администрации и Конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщил 9 января на регулярном брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

"Хантсман на текущей неделе находится в Вашингтоне для проведения консультаций. Сегодня [9 января] он был на [Капитолийском] холме, а вчера [8 января] находился в [Государственном] департаменте", - сказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о регулярных консультациях, а не о каком-то экстренном вызове Хантсмана в Вашингтон. "Это регулярные консультации", - заверил Голдстин. "Совершенно нет", - ответил он, когда ему был задан вопрос, является ли чем-то чрезвычайным появление посла в Вашингтоне.

"[Периодически американские] послы, особенно занимающие посты такой важности, как посол в России, возвращаются в Вашингтон для проведения ряда встреч. <...> У меня, как и у многих других, была возможность провести с ним [Хантсманом] встречу. Сегодня [9 января] он проводит время на [Капитолийском] холме", - подчеркнул Голдстин. Он также рассказал, что планируется провести встречу Хантсмана с журналистами, освещающими деятельность внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, он пояснил, что американская сторона пока не готова объявлять о сроках поездки заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона на новый раунд встреч с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. "Добавить [на этот счет] мне в настоящее время нечего. <...> Когда нам будет что добавить к этому, то я дам вам знать", - сказал Голдстин.