Экс-стратег Трампа ушел с руководящего поста новостного сайта Breitbart News

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Бывший политический стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон покинул пост исполнительного председателя совета директоров новостного интернет-сайта Breitbart News. Об этом само издание сообщило во вторник.

Гендиректор Breitbart News Ларри Солов выразил Бэннону признательность за его вклад в развитие сайта. Как сообщил в свою очередь сам Бэннон, он "гордится тем, что команде Breitbart News удалось достичь за столь короткий период времени в плане создания новостной платформы мирового класса".

Как отмечает газета The New York Times, уход Бэннона происходит на фоне скандала, вызванного публикацией отрывков готовящейся к печати книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", написанной журналистом Майклом Вулфом. Она, в частности, основана на беседах с Бэнноном, в которых он позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главы государства.

Трамп после этого обрушился с критикой в адрес Бэннона, заявив, что тот "лишился рассудка" и вообще не играл значимой роли в предвыборной кампании. Более того, утверждал Трамп, его стратег не имел на него значительного влияния и редко оставался с ним один на один.

Бэннон занимал руководящий пост основанного в 2007 году Breitbart News, который считается рупором крайне правых, еще до прихода в команду Трампа. В августе 2017 года он был отстранен с поста главного политического стратега президента, хотя эта должность была введена специально под него. После этого Бэннон вернулся руководить сайтом Breitbart News.