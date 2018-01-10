Юнкер и Моравецкий договорились к концу февраля достичь прогресса по ситуации в Польше

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились к концу февраля достичь прогресса по ситуации вокруг верховенства закона в стране. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам встречи Юнкера и Моравецкого в Брюсселе.

"Премьер-министр и президент детально обсудили вопрос, касающийся верховенства закона. Они договорились, что встретятся снова, чтобы продолжить дискуссию с целью достичь прогресса к концу февраля", - отмечается в нем.

ЕК подчеркнула, что встреча прошла в конструктивной и дружественной атмосфере. "Стороны обсудили широкий спектр тем, представляющих общий интерес. Это будущее Евросоюза, позиция Польши в рамках Евросоюза, а также политика ЕС по внутреннему рынку, цифровому единому рынку, энергетике и миграции", - говорится в заявлении.

20 декабря 2017 года ЕК впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. Как сообщил тогда первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, это может произойти в соответствии с 7-й статьей Договора о ЕС.

Польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в ЕК, которая инициировала в отношении республики расследование. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

Также премьер-министр Польши выразил готовность властей республики взаимодействовать с европейскими институтами в разных сферах.

По словам Моравецкого, у Польши и ЕК есть общие интересы. "Мы будем стараться взаимодействовать на разных площадках, будем стараться приходить к компромиссу, - указал он. - Важно, чтобы Польша развивала свою экономическую экспансию на общем европейском рынке. Важно нашу инвестиционную, экономическую, климатическую политику формировать так, чтобы ее принимала другая сторона и чтобы она отвечала нашим интересам".

Вместе с тем Моравецкий признал, что в начале встречи с Юнкером говорил о верховенстве закона в Польше - спорном вопросе в отношениях сторон. "Мы представили суть нашей реформы судебной системы", - сказал он, заверив, что цель польских властей заключается в том, чтобы "она была более справедливой и объективной".

"Стороны выразили взаимопонимание, - оценил польский премьер. - Я верю, что демонстрация нашей позиции, нашего общего взгляда на судебную систему, повлияет на мнение Еврокомиссии".