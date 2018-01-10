Австралийский министр подвергла критике действия Китая в странах Океании

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Китай активно занимается укреплением своего влияния в островных государствах тихоокеанского региона, прибегая для этого к предоставлению сомнительных с финансовой точки зрения займов. С таким утверждением выступила австралийский министр международного развития и делам Океании Кончетта Фьерраванти-Уэллз.

"В этих странах Океании (Китаем) построено множество бесполезных зданий, поддержанием которых никто не занимается, - подчеркнула министр в интервью, опубликованном 10 января в газете The Australian. - В островных государствах можно повстречать китайские рабочие бригады, которые строят дороги, ведущие в никуда".

Другим методом "обхаживания" Пекином местных политиков Фьерраванти-Уэллз назвала кредитование Пекином их стран на сомнительных условиях. "В то время, как условия предоставления займов Всемирным банком и Азиатским банком развития четко определены, мы не знаем всех последствий, с которыми столкнутся некоторые (тихоокеанские) государства, когда им придется выплачивать по некоторым китайским займам", - отметила министр.

В последние месяцы отношения между Австралией и Китаем переживают напряженный период. В конце 2017 года Канберра обвинила Пекин в активном закулисном лоббировании своих интересов в австралийском федеральном парламенте и использовании обучающихся в австралийских университетах китайских студентов для оказания давления на политическую и социальную жизнь страны.