В Конгрессе хотят добиться постоянного финансирования "сдерживания РФ" в Европе

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель комитета по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри (республиканец, штат Техас) надеется, что так называемая инициатива по сдерживанию России в Европе, предусматривающая усиление американского контингента, будет финансироваться на постоянной основе. Согласно сообщению, предоставленному 9 января корреспонденту ТАСС аппаратом комитета, данную тему конгрессмен обсудил 8 января на встрече с верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти.

"Председатель Торнберри также обсудил непрекращающуюся поддержку с его стороны усилий в рамках инициативы по сдерживанию в Европе, направленных на реструктуризацию сил и ресурсов США в Европе с целью противодействия российской агрессии", - отметили в аппарате. "Эта инициатива, которая, как он надеется, в будущем будет финансироваться на постоянной основе", - добавили там.

В целом Торнберри и Скапарротти обсудили якобы "враждебные действия России" в европейском регионе, а также использование контрсредств, таких как обеспечение безопасности в киберпространстве, обмен разведывательными данными и "борьба с пропагандой". Председатель комитета поддержал решение Белого дома предоставить Украине американские вооружения.

Согласно закону о финансировании Пентагона в 2018 году, подписанному президентом США Дональдом Трампом в начале декабря 2017 года, на "сдерживание в Европе" выделяются $4,6 млрд, они должны быть израсходованы на усиление оборонного потенциала США и их европейских союзников в Старом свете. Из этой суммы $100 млн могут быть потрачены на повышение обороноспособности прибалтийских государств.

Как заявил ранее корреспонденту ТАСС начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли, военные предлагают политическому руководству страны увеличить численность американских ВС в Европе, хотя за последние годы это присутствие и так было расширено. Сейчас там на ротационной основе находятся бронетанковая бригада, воздушно-десантная бригада, бригада БМП Stryker, штаб бригады неполного состава, а также инженерно-саперные, артиллерийские подразделения и штурмовая авиация.

9 января сетевое издание BuzzFeed сообщило, что Скапарротти в этом месяце может провести встречу с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым. Это будут первые контакты такого уровня с 2013 года.