Канада готовится к возможному массовому притоку сальвадорских беженцев из США

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Канады будут готовы к возможному потоку сальвадорских беженцев, которые могут устремиться в эту страну из США осенью 2019 года из-за новых миграционных правил. Об этом 9 января заявил журналистам канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн.

"Основным выбором этих людей [для проживания] остаются США, - сказал он. - Говоря это, мы не собираемся расслабляться. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к развитию любой ситуации, включая потенциальный поток [сальвадорских] беженцев, которые неправомерно будут пересекать нашу границу". Он добавил, что канадские власти находятся в постоянном контакте с сальвадорской диаспорой.

8 января министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, что с сентября 2019 года Соединенные Штаты отменяют для сальвадорцев статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. По разным данным, на территорию Соединенных Штатов с 2001 года прибыли порядка 200 тыс. граждан Сальвадора.

С начала 2017 года из-за других миграционных решений администрации американского президента Дональда Трампа из США в Канаду значительно вырос поток нелегалов, которые опасаются выдворения из Соединенных Штатов. Канадские власти заявили, что будут принимать этих беженцев и оказывать им помощь.