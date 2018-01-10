США убеждены в том, что американские госслужащие подверглись на Кубе "акустическим атакам"

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американское правительство продолжает придерживаться мнения о том, что дипломаты и другие госслужащие США подвергались на Кубе какого-то рода атакам, которые ранее было принято считать акустическими. Это подтвердил 9 января в беседе с журналистами сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

"Есть три, так сказать, важных пункта. Во-первых, нет сомнения, что это произошло. Во-вторых, мы совершенно не удовлетворены кубинским правительством и его реакцией до сегодняшнего дня [на предположительно имевшие место атаки], мы считаем, что у Кубы есть ответ [на вопрос о том, что именно случилось]. И, в-третьих, мы рассчитываем, что они сядут за стол [переговоров]", - заявил данный американский дипломат.

"Первоначальные атаки не происходили сериями. Но они стали происходить сериями. Есть ответ. Почти всегда есть ответ, но мы просто не знаем, в чем он заключается", - сказал представитель Госдепартамента.

Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года по август 2017-го пострадали 24 американских дипломата. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.

В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах собственного расследования, проведенного в связи с жалобами американцев. По словам должностных лиц, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване "акустическим атакам", обнаружено не было.

Президент США Дональд Трамп возложил на Гавану ответственность за негативное воздействие неясного происхождения, которому, по версии Вашингтона, подверглись некоторые американские госслужащие на Кубе. США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне.