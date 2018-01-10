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Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии

Международная панорама
10 января, 15:15 UTC+3

ВС РФ успешно отразили нападение 13 ударных беспилотников на базы в Хмеймиме и Тартусе. Это первая подобная атака за время операции в Сирии

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Беспилотник, задействованный при атаке на Хмеймим

Беспилотник, задействованный при атаке на Хмеймим

© Russian Defence Ministry Press Service photo via AP

Сирийские террористы впервые применили ударные беспилотники против российских военных объектов. Эксперты предполагают, что нападения с помощью кустарной военной техники могут повториться. ТАСС объясняет, что известно об атаке на базы в Хмеймиме и Тартусе, откуда были запущены беспилотники и кого подозревают в организации атаки.

1
Во время новогодних каникул российские базы атаковали дважды

31 декабря боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, погибли двое военнослужащих. Спустя неделю десять ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) вновь атаковали Хмеймим и еще три — пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками. Семь БПЛА были уничтожены зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1" российских подразделений ПВО. Никто не пострадал, ущерба объектам нанесено не было.

Координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на собственные источники, что в налете на Хмеймим и Тартус участвовал 31 беспилотник, а не 13. Однако впоследствии эту информацию опроверг источник в Минобороны РФ.

 

2
Беспилотники были запущены из зоны деэскалации в Идлибе

По данным Минобороны, запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации в Идлибе, который контролируется вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции. Эта зона граничит с Турцией, и именно Анкара несет обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий. Об этом Минобороны напомнило в официальном письме начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

3
Минобороны подозревает США в содействии атаке

Боевики впервые при нападении на российские военные объекты массированно использовали беспилотники самолетного типа, запущенные с дальности более 100 километров с использованием технологий наведения по GPS. "Такие решения могли быть получены только от технологически развитой страны", — уверены российские военные. В частности, пояснили в Министерстве обороны, все беспилотники были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В ведомстве также обратили внимание на то, что в ночь на 6 января в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon — это патрульный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок. По мнению Минобороны этот факт — "странное совпадение".

4
Пентагон отрицает свою причастность

Сотрудник пресс-службы министерства обороны США, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй в беседе с ТАСС подчеркнул, что атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники можно обнаружить в открытой продаже, и они уже применялись различными группировками для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ. По словам военного, предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными.

5
Никто не взял ответственность за нападение

"Известия" пишут, что атаку организовала запрещенная в РФ группировка "Джебхат ан-Нусра", которая в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Однако источники "Коммерсанта" утверждают, что за атакой, вероятно, стоят боевики из "Ахрар аш-Шам" (организация запрещена в России). Эта группировка насчитывает порядка 20 тыс. человек, выступает за свержение режима Башара Асада и установление вместо него государства, основанного на шариате.

6
В России призывают принять экстренные меры и опасаются новых атак

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Запад "выпустил джинна из бутылки", передав террористам в Сирии технологии, которые сделали возможной атаку на базу Хмеймим. В аналогичном ключе высказался зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости принять экстренные меры, поскольку дроны способы переносить "не только боезаряды и химические вещества, а все что угодно".

Опрошенные ТАСС эксперты предположили, что нападения с помощью кустарной военной техники могут повториться — например, боевики могут атаковать корабли ВМФ РФ в Тартусе катерами со взрывчаткой. Что касается техники, примененной 6 января, то большинство специалистов склоняются к версии о "самопальных" дронах и боеприпасах, которые боевики могли получить без какой-либо иностранной помощи.

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