Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии

Сирийские террористы впервые применили ударные беспилотники против российских военных объектов. Эксперты предполагают, что нападения с помощью кустарной военной техники могут повториться. ТАСС объясняет, что известно об атаке на базы в Хмеймиме и Тартусе, откуда были запущены беспилотники и кого подозревают в организации атаки.
31 декабря боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, погибли двое военнослужащих. Спустя неделю десять ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) вновь атаковали Хмеймим и еще три — пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками. Семь БПЛА были уничтожены зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1" российских подразделений ПВО. Никто не пострадал, ущерба объектам нанесено не было.
Координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на собственные источники, что в налете на Хмеймим и Тартус участвовал 31 беспилотник, а не 13. Однако впоследствии эту информацию опроверг источник в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации в Идлибе, который контролируется вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции. Эта зона граничит с Турцией, и именно Анкара несет обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий. Об этом Минобороны напомнило в официальном письме начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.
Боевики впервые при нападении на российские военные объекты массированно использовали беспилотники самолетного типа, запущенные с дальности более 100 километров с использованием технологий наведения по GPS. "Такие решения могли быть получены только от технологически развитой страны", — уверены российские военные. В частности, пояснили в Министерстве обороны, все беспилотники были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В ведомстве также обратили внимание на то, что в ночь на 6 января в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon — это патрульный самолет, предназначенный для обнаружения и уничтожения подводных лодок. По мнению Минобороны этот факт — "странное совпадение".
Сотрудник пресс-службы министерства обороны США, майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй в беседе с ТАСС подчеркнул, что атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники можно обнаружить в открытой продаже, и они уже применялись различными группировками для ведения базовой разведки и установки взрывчатых веществ. По словам военного, предположения о том, что США или силы коалиции сыграли роль в атаке на российскую базу, не имеют под собой фактологической основы и являются крайне безответственными.
"Известия" пишут, что атаку организовала запрещенная в РФ группировка "Джебхат ан-Нусра", которая в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Однако источники "Коммерсанта" утверждают, что за атакой, вероятно, стоят боевики из "Ахрар аш-Шам" (организация запрещена в России). Эта группировка насчитывает порядка 20 тыс. человек, выступает за свержение режима Башара Асада и установление вместо него государства, основанного на шариате.
Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Запад "выпустил джинна из бутылки", передав террористам в Сирии технологии, которые сделали возможной атаку на базу Хмеймим. В аналогичном ключе высказался зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости принять экстренные меры, поскольку дроны способы переносить "не только боезаряды и химические вещества, а все что угодно".
Опрошенные ТАСС эксперты предположили, что нападения с помощью кустарной военной техники могут повториться — например, боевики могут атаковать корабли ВМФ РФ в Тартусе катерами со взрывчаткой. Что касается техники, примененной 6 января, то большинство специалистов склоняются к версии о "самопальных" дронах и боеприпасах, которые боевики могли получить без какой-либо иностранной помощи.