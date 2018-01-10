Что известно об атаках на российские военные объекты в Сирии

31 декабря боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, погибли двое военнослужащих. Спустя неделю десять ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) вновь атаковали Хмеймим и еще три — пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками. Семь БПЛА были уничтожены зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1" российских подразделений ПВО. Никто не пострадал, ущерба объектам нанесено не было.

Координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил "Интерфаксу" со ссылкой на собственные источники, что в налете на Хмеймим и Тартус участвовал 31 беспилотник, а не 13. Однако впоследствии эту информацию опроверг источник в Минобороны РФ.