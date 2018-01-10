Премьер Молдавии заявил, что перестановки в правительстве стабилизируют работу кабинета

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Перестановки в правительстве Молдавии, осуществленные в среду, призваны стабилизировать работу кабинета. Об этом сообщил в среду премьер-министр республики Павел Филип на брифинге после церемонии принесения присяги двумя новыми вице-премьерами и пятью министрами.

"Перестановки позволят повысить эффективность, а также избежать политической полемики и споров, которые сопровождали работу кабинета последние два года", - сказал Филип. Он выразил уверенность, что теперь кабинет станет "более технократичным". По словам Филипа, который также является вице-председателем сформировавшей правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ), этот год поставит перед кабинетом новые вызовы, так как в республике стартует кампания по выборам в парламент.

Новые члены правительства приносили в среду присягу перед председателем парламента Андрианом Канду, а не президентом страны Игорем Додоном, как того требуют правила. "Назначенные сегодня министры не обладают необходимой легитимностью", - прокомментировал в среду Додон на своей странице в Facebook. Возложить полномочия президента на председателя парламента или премьера в этом случае разрешил Конституционный суд.

По словам Филипа, перестановки вписываются в начатую еще в прошлом году реформу. Тогда в правительстве были упразднены семь из 16 министерств, произведены сокращения кадров. Некоторые из министерств были полностью ликвидированы, другие влились в близкие по профилю ведомства. Также в министерствах была введена должность госсекретарей, которые призваны сохранить преемственность в периоды смены кабинета.

Как отмечают наблюдатели, попутно из правительства были исключены люди из партий, входивших в коалицию с ДПМ, которая сегодня контролирует парламент единолично.