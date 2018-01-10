Еврокомиссия призвала освободить задержанных в Мьянме журналистов агентства Reuters

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Еврокомиссия призвала в среду власти Мьянмы как можно скорее освободить двух задержанных журналистов информационного агентства Reuters. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

"Свободная пресса - это ключевой институт демократического общества. В этой связи мы призываем власти Мьянмы как можно скорее освободить задержанных журналистов", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что ЕС "считает это дело тестом на приверженность Мьянмы принципам демократии".

Журналисты были задержаны 12 декабря без предъявления обвинений. Как заявил адвокат сотрудников Reuters, их подозревают в разглашении государственной тайны. Один из корреспондентов работает в агентстве с июня 2016 года, второй - с сентября 2017-го. Оба сотрудника освещали широкий круг тем, в том числе положение мусульманской народности рохинджа.

По данным Reuters, журналисты предстанут перед судом в среду. Это будет уже второе слушание, на котором, как указывает агентство, им могут быть предъявлены обвинения.