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Спецслужбы США прослушивали телефон посла РФ с санкции секретного суда

Международная панорама
10 января, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

В числе прочего сотрудникам ФБР удалось записать беседу Сергея Кисляка с помощником президента США Майклом Флинном

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Сенатор от Мордовии, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк

Сенатор от Мордовии, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 10 января. Американские спецслужбы прослушивали телефон бывшего посла России в США Сергея Кисляка по решению специального суда, который в закрытом режиме рассматривает дела, связанные со шпионажем. Об этом говорится в книге журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury: Inside the Trump White House), появившейся во вторник в продаже.

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Автор напоминает, что после телефонного разговора с Кисляком был вынужден уйти в отставку помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Отставной генерал поначалу пытался скрыть, что обсуждал с российским дипломатом вопрос об американских санкциях, но потом сознался в попытке утаить от президента Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса содержание той беседы. Как отмечает в своей книге Вулф, запись разговора имелась у исполнявшей обязанности главы минюста США Салли Йейтс, получившей ее от ФБР.

"Йейтс сообщила Белому дому, что в действительности разговор Флинна с Кисляком был записан в качестве "сопутствующего материала" во время прослушивания, на которое имелось разрешение, - пишет автор. - Прослушивание разговоров российского посла, вероятно, велось с санкции секретного суда по надзору за иностранными разведками, и во время него была случайно записана беседа с Флинном". Этот специальный суд действует в США в соответствии с законом о надзоре за деятельностью иностранных разведок и выдает разрешения спецслужбам на проведение некоторых операций, которые непреднамеренно могут затронуть и американских граждан.

Абсурд в стиле Кафки

Как свидетельствует Вулф, опросивший многих сотрудников Белого дома, несмотря на это президент по-прежнему доверял Флинну и не собирался отправлять его в отставку. Трамп и его ближайшие помощники с самого начала считали любые обвинения в подозрительных контактах с Россией абсолютно безосновательными и были уверены, что скандал по этому поводу раздувается их противниками, в том числе в спецслужбах США, исключительно из соображений межпартийной борьбы. Оказалось, что в этом заинтересованы не только представители оппозиционной Демократической партии, но и республиканцы в Конгрессе США, пытавшиеся заполучить "рычаг давления в диалоге с Трампом". Заодно с ними, пишет Вулф, оказались и спецслужбы, испытывавшие сильное недоверие к новому главе государства и "снабжавшие прессу по капле утечками секретной информации".

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"Президент был в гневе в связи с инсинуациями по поводу России", - отмечает автор, добавляя, что в Белом доме все это представлялось "абсурдом в стиле Кафки". Не убедил Трампа и появившийся год назад доклад американской разведки о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. "И он совершенно не хотел упрекать Флинна за то, что тот обсуждал с русскими даже такой вопрос, как санкции", - пишет Вулф. Тем не менее Трамп был вынужден уволить своего помощника по национальной безопасности - во многом под давлением других лиц из своего ближайшего окружения, не любивших и побаивавшихся отставного генерала, возглавлявшего в свое время разведуправление Пентагона.

Вынужденный размен

Для Трампа "это был легкий размен", считает Вулф. В начале декабря Флинн признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся его беседы с Кисляком. Тем временем в США продолжается расследование сообщений о возможном вмешательстве России в американские выборы. Ведет его спецпрокурор Роберт Мюллер, опросивший немало президентских помощников и уже выдвинувший, в частности, обвинения против Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа. По сведениям газеты Washington Post, Мюллер хотел бы пообщаться на эту тему и с самим Трампом, однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент по-прежнему считает это расследование "пустой тратой времени", поскольку никаких свидетельств его сговора с Россией не существует.

Москва также неоднократно отвергала любые обвинения в попытках повлиять на результаты американских выборов.

Кисляк, вернувшийся в прошлом году на родину по завершении командировки, ранее назвал позором прослушивание американскими спецслужбами телефона посла РФ в США.

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Темы
Дело Пола Манафорта Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Персоны
Флинн, Майкл Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Кисляк, Сергей Иванович
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