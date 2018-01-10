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Президент Чехии поддержал в парламенте правительство премьера Андрея Бабиша

Международная панорама
10 января, 15:07 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 10, января. /ТАСС

Ранее оппозиционные партии нижней палаты парламента отказали в доверии правительству Бабиша

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ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан выразил поддержку назначенному им месяц назад правительству премьер-министра Андрея Бабиша.

"Премьером должен был быть назначен руководитель партии, победившей на [прошедших в октябре в Чехии] выборах в Палату депутатов. Единственной проблемой [из-за которой обладающая большинством в нижней палате оппозиция отказывает в доверии правительству] является его [Бабиша] привлечение [полицией] к уголовной ответственности", - сказал он в среду на заседании Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики, посвященном обсуждению вопроса о доверии кабинету министров.

Ранее оппозиционные партии нижней палаты парламента отказали в доверии правительству Бабиша. Несколько месяцев назад полиция обвинила Бабиша, возглавляющего политическое движение АНО (Акция недовольных граждан), в организации схемы незаконного присвоения одной из его компаний дотаций из еврофондов на сумму 50 млн крон (около $2,4 млн). Премьер категорически отвергает выдвинутые обвинения, называя их провокацией политических противников, специально организованной перед парламентскими выборами.

По мнению Земана, парламентарии не должны спешить с осуждением Бабиша, так как его вина не доказана. "Со времен Древнего Рима существует презумпция невиновности. На обвиняемого следует смотреть как на невиновного, пока он не осужден судом. Призываю депутатов, чтобы они не перенимали функции полиции, прокуратуры или судов", - сказал президент.

По его словам, полиция нередко выдвигает ошибочные обвинения против политиков. Он напомнил, что "в 80% случаев от уголовной ответственности были освобождены коммунальные политики, которых обвинила [в преступлениях] полиция". Глава государства также упомянул еврокомиссара по вопросам юстиции, представителя Чехии в Еврокомиссии Веру Юрову, которая определенное время провела в следственном изоляторе из-за обвинения в причастности к экономическому преступлению.

Земан не исключил, что правительству понадобится время, что получить доверие парламента. "Понимаю, что сегодня Палата депутатов, скорее всего, не поддержит правительство Андрея Бабиша", - сказал он. Глава государства напомнил, что готов снова назначить Бабиша премьером, и его правительство со второй попытки может получить поддержку у депутатов.

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Персоны
Земан, Милош Бабиш, Андрей
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